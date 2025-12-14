Зеленский раскрыл, какой мир нужен Украине

Украине нужен мир на достойных условиях, Киев готов работать максимально конструктивно. Об этом глава государства Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Комментируя последние удары ВС РФ по территории республики он заявил, что Москва якобы затягивает конфликт и хочет «навредить» украинцам. За неделю было выпущено 1500 БПЛА, 900 управляемых бомб и 46 ракет различного типа, сообщил Зеленский

«Украине нужен мир на достойных условиях, и мы готовы работать максимально конструктивно. Эти дни будут насыщены дипломатией. Очень важно, чтобы она принесла результат. Рассчитываю на поддержку наших партнеров», — написал Зеленский.

До этого газета The Wall Street Journal писала, что что Владимир Зеленский при помощи европейских союзников разработал ответ на мирный план президента США Дональда Трампа, чтобы сделать его приемлемым для Киева, но не оттолкнуть Вашингтон. Как отмечается в материале, Зеленский использует стратегию «да, но», которая строится на согласии с предложениями США, однако на определенных условиях.

Ранее в Евросоюзе словом «посмотрим» оценили перспективы членства Украины в 2027 году.