Землетрясение произошло у берегов Севастополя

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в Черном море недалеко от Севастополя
RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло рядом с Севастополем, сообщает Единая геофизическая служба РАН.

По информации ведомства, землетрясение зафиксировали в 00:38 в Черном море на 44.53 градуса широты, 33.35 градуса долготы. Очаг залегал на глубине 10 км.

Некоторые жители города сообщили, что ощутили подземные толчки, передает Telegram-канал «Инцидент Крым ЧП ДТП».

Два дня назад у берегов Севастополя уже зафиксировали землетрясение в 4 балла, после него произошло 20 афтершоков за ночь, приводит данные источник.

О повреждениях инфраструктуры не сообщается.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев писал 12 декабря, что недалеко от города произошло слабое землетрясение магнитудой 3,1.

В тот же день зафиксировали подземные толчки у Алеутских островов Аляски.

Ранее ученые обнаружили механизм, который увеличивает силу землетрясений.

