Песков рассказал о поездках Путина «по-тихому»

Президент России Владимир Путин любит ездить за рулем своего автомобиля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Он водит машину и любит это делать», — сказал Песков, комментируя слова Путина о том, что он не всегда ездит с кортежем и мигалками, а иногда передвигается «по-тихому».

Владимир Путин является опытным водителем со стажем более 50 лет. Его первой машиной был «Запорожец». Кроме того, российский лидер управлял новинками отечественного автомобилестроения — тремя моделями Lada (Kalina, Vesta, Aura) и Aurus. Президент может управлять не только легковыми автомобилями. Например, на открытии Крымского моста он продемонстрировал свое умение ездить за рулем «Камаза».

При этом обычные водители, обернувшись, вряд ли смогут увидеть Путина. По словам Пескова, глава государства передвигается за рулем по территории своих резиденций. Его пассажирами периодически становятся высокопоставленные зарубежные гости, прибывающие с визитом в Россию. В частности, Путин возил президентов Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

До этого журналист Павел Зарубин побывал в гостях у Владимира Путина в его кремлевской квартире. Президент рассказал о распорядке дня, показал, что у него в холодильнике, а также пригласил репортера за стол. Путин признавался, что третий год ночует в Кремле. Как живет российский лидер — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков рассказал об отпуске Путина.