Метель погребла под снегом десятки машин на трассе в Энгельсе

Десятки машин оказались в снежном плену в Энгельсе
Десятки машин оказались в снежном плену на дороге в Энгельсе в Саратовской области. Видео опубликовано в Telegram-канале «Мой Энгельс».

Очевидцы сняли на камеру, как машины замело снегом на участке Золотая степь — Энгельс. Движение парализовано, машины не движутся. Со вчерашнего дня водители ждут помощи, однако помощь не идет, сообщается в комментарии под видео.

В скованных снегом автомобилях находятся семьи с детьми, пожилые люди, которые провели ночь без еды, воды, при почти закончившемся бензине, информирует источник.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал в Telegram, что из-за снежных заносов на ряде участков федеральных трасс — в Ершовском, Энгельсском, Советском, Хвалынском и Пугачевском районах — движение транспорта ограничено, там работают службы спасения и техника, организован подвоз бензина.

По данным главы региона, с участка трассы в Энгельсском районе у села Безымянное, через которое как раз проходит дорога, показанная на видео, эвакуировали 148 человек, в том числе 34 ребенка.

К расчистке дорог и улиц в области привлечены свыше 1,4 тысячи единиц техники.

Бусаргин также рассказал, что из-за снегопада в пяти районах Саратовской области выявили повреждение 14 кровель жилых домов, школ и больниц.

Ранее москвичей предупредили о гололедице на дорогах.

