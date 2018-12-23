В Германии задержали сторонника ИГ

В Германии правоохранительные органы задержали 18-летнего жителя Гамбурга, который, по предварительной информации, принадлежит к ИГ (организация запрещена в России). Об этом пишет Die Welt.

Отмечается, что в квартире задержанного был проведен обыск. В соцсетях молодой человек призывал вступать в ряды террористической организации, а также совершать насилие по отношению к сотрудникам правоохранительных органов.

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Ранее сообщалось, что у страсбургского стрелка нашли видео с признанием в верности ИГ.

«Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.