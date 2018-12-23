На поверхность подняли тело шестого погибшего из шахты «Уралкалия»
Спасатели подняли на поверхность тело шестого рабочего, который скончался при пожаре в шахте «Уралкалия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб на месте чрезвычайного происшествия.
«На поверхность поднято еще одно тело погибшего. Всего шесть», — сказал представитель штаба.
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Он добавил, что в шахте остаются еще три тела.
Ранее сообщалось, что тело третьего погибшего в шахте «Уралкалия» подняли на поверхность.
22 декабря в шахте «Уралкалия» в Соликамске произошли пожар и задымление, девять работников оказались заблокированы в шахте. Спасателям не удалось к ним вовремя добраться из-за задымления и их нахождения на глубине 340 м. Все они погибли.