На поверхность подняли тело шестого погибшего из шахты «Уралкалия»

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Спасатели подняли на поверхность тело шестого рабочего, который скончался при пожаре в шахте «Уралкалия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб на месте чрезвычайного происшествия.

«На поверхность поднято еще одно тело погибшего. Всего шесть», — сказал представитель штаба.

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Он добавил, что в шахте остаются еще три тела.

Ранее сообщалось, что тело третьего погибшего в шахте «Уралкалия» подняли на поверхность.

22 декабря в шахте «Уралкалия» в Соликамске произошли пожар и задымление, девять работников оказались заблокированы в шахте. Спасателям не удалось к ним вовремя добраться из-за задымления и их нахождения на глубине 340 м. Все они погибли.