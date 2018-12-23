Тело третьего погибшего в шахте «Уралкалия» подняли на поверхность

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Поднято на поверхность тело третьего работника шахты «Уралкалия», который погиб в результате пожара. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные оперативного штаба.

«На поверхность подняли тело третьего погибшего», — сообщили в оперативном штабе.

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22 декабря в шахте «Уралкалия» в Соликамске произошли пожар и задымление, девять работников оказались заблокированы в шахте. Спасателям не удалось к ним вовремя добраться из-за задымления и их нахождения на глубине 340 м. Все они погибли.

Ранее сообщалось, что на поверхность подняты тела двух погибших.