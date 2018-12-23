Кузнецова заинтересовалась отдыхом детей брянских чиновников за счет благотворителей

В Институте уполномоченных по правам ребенка проинформировали, что уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова занялась проверкой данных о том, что дети чиновников в Брянской области отправились на отдых в Турцию вместо детей с тяжелыми заболеваниями. Об этом сообщается на странице ведомства в фейсбуке.

Уточняется, что в связи с инцидентом проводится тщательная проверка. Главе Брянской области был направлен советующий запрос, как и другим ведомствам.

Ранее сообщалось, что некоторые чиновники из города Клинцы под Брянском отправили своих детей на отдых в Турцию по путевкам, которые спонсировал благотворительный фонд.