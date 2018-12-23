Путин поручил помочь семьям погибших в шахте «Уралкалия»

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Президент России Владимир Путин поручил оказать максимальную помощь членам семей погибших в шахте «Уралкалия» в Соликамске, заявил губернатор Пермского края Максим Решетников, передает ТАСС.

«Звонил президент сегодня утром, запрашивал отчет по ситуации, детально ему рассказал, как развивались события, и вчера докладывали тоже в течение дня, я знаю. И два основных поручения — это максимальная помощь родным и близким и максимально объективное и всестороннее изучение тех обстоятельств, почему так произошло», — сказал Решетников.

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В результате пожара в шахте «Уралкалия» в Соликамске погибли девять человек, причем тело одного погибшего до сих пор не найдено.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае объявили траур по погибшим в шахте «Уралкалия».