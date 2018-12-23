В Соликамске в шахте «Уралкалия» заблокированы жители трех регионов
Губернатор Пермского края Максим Решетников заявил, что среди девяти рабочих, застрявших в шахте «Уралкалия» в Соликамске, есть уроженцы трех регионов. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, шахта, в которой произошло возгорание, находилась в процессе постройке.
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Он также добавил, что среди рабочих, в частности, четыре человека из Соликамска.
Ранее сообщалось, что спасатели не смогли добраться до рабочих в шахте «Уралкалия» в Соликамске.