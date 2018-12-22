В доме на северо-западе Москвы произошло обрушение из-за неизвестного хлопка
На северо-западе Москвы в одном из жилых домов произошел хлопок, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Как отмечается, причина инцидента пока неизвестна.
«В доме 31, корпус 1 на Туристкой улице произошел хлопок в квартире на восьмом этаже, обстоятельства выясняются», — сказал источник.
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По его словам, в результате хлопка частично обрушилась одна из несущих стен. Кроме того, в квартире повреждены двери.
Согласно предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Керчи произошел хлопок газа в жилом доме.