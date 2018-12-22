Пранкер спросил у митрополита Епифания про ЛГБТ и захват Лавры

Пранкер позвонил украинскому митрополиту Епифанию и представился председателем Комитета по иностранным делам Европарламента Дэвидом Макалистером, сообщает УНИАН.

Уточняется, что в ходе разговора пранкер спросил митрополита о «захвате Лавры», поддержке определенных кандидатов на выборах, а также об отношении к правам ЛГБТ.

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По данным издания, митрополит ответил, что выступает против насилия и разжигания вражды, а также что украинская церковь открыта к диалогу. Митрополит Епифаний завершил разговор, когда начал подозревать розыгрыш.

Украинская церковь обвинила в инциденте российские спецслужбы.