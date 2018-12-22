На рождественской ярмарке во Львове произошел взрыв

В результате пожара на рождественской ярмарке в центре Львова пострадали четыре человека, передает РИА «Новости».

Об этом рассказал спикер областного управления госслужбы по ЧС Виталий Туровцев.

«Информация на данный момент о четырех пострадавших, еще один человек обратился за медицинской помощью», — сказал он.

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Уточняется, что один из пострадавших находится в тяжелом состоянии из-за ожогов. Также местные СМИ сообщили. что перед пожаром был слышен взрыв.

По информации Госслужбы по ЧС на ярмарке произошло возгорание в торговом павильоне.