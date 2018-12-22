Патриарх Филарет ответил на обвинения в шантаже на выборах главы «новой церкви»

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Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет ответил на обвинения в шантаже во время избрания предстоятеля новой церкви со стороны митрополита Луцкого и Волынского Михаила, передает УНИАН.

«Никто его не шантажировал. Его уговаривали. Да. Для того, чтобы сохранить единство», — сказал Филарет.

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Он также подчеркнул, что «если бы этого единства не было бы, то не было бы и собора».

Ранее митрополит Луцкий и Волынский Михаил заявил, что его вынудили снять кандидатуру на выборах предстоятеля новой церковной структуры при помощи шантажа.