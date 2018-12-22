В твиттере высмеяли Порошенко за причисление Ан-225 к достижениям Украины
Пользователи твиттера высмеяли президента Украины Петра Порошенко за запись о юбилее грузового самолета Ан-225 «Мрия».
В своем твите Порошенко назвал «Мрию» «украинским гигантом». В комментариях многие пользователи напомнили главе Украины, что самолет является продуктом советской, а не украинской авиапромышленности.
Реклама
«Построен в СССР. Декоммунизировать нужно», — написал пользователь с ником DmitryBrenner.
«Скажи спасибо советским инженерам, которые его создали!» — отметил пользователь AlexKov10.
Ранее в сети высмеяли билборды Порошенко «Руки прочь от Москвы».