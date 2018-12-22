Заявившая о ненужности молодежи Глацких пыталась купить квартиру на средства из бюджета

<img src="//img.gazeta.ru/files3/557/12047557/olga-pic905-895x505-79283.jpg">

Руководитель областного департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая заявила, что государство «ничего не должно» молодежи и не просило их родителей рожать, пыталась получить госсубсидию из регионального бюджета для приобретения квартиры. Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник.

Отмечается, что документ, позволяющий ей получить средства из бюджета, был подписан уже после скандала. Однако в итоге чиновнице отказали в госсубсидии.

Ранее сообщалось, что Глацких вернулась на работу в прежнем статусе после проверки.