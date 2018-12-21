Посольство подтвердило гибель российского экипажа рухнувшего в Конго самолета

Посол России в ДРК Алексей Сентебов заявил, что трое российских пилотов самолета, потерпевшего крушение в Конго, погибли, передает РИА «Новости».

Он добавил, что их тела доставлены в морг.

«К сожалению, подтвердилось, что все трое погибли и что все трое являются гражданами России», — заявил посол.

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Он также добавил, что фамилии погибших сообщат позднее.

Согласно предварительным данным, Ан-26 потерпел крушение 20 декабря в 35 километрах от Киншасы.