Источник:сотрудник клиники в Петербурге совершил серию изнасилований

Источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга проинформировал, что три девушки заявили в полицию об изнасиловании. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет о клинике в Адмиралтейском районе.

«Поступило заявление о том, что один из сотрудников клиники изнасиловал девушку, отходившую от наркоза после операции», — сказал источник.

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Он добавил, что еще две пациентки рассказали, что с ними произошло то же самое.

Ранее сообщалось, что участкового арестовали после изнасилования в отделе полиции в Иркутске.