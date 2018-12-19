Число тоскующих по СССР россиян достигло максимума за десять лет

Согласно опросу, число россиян, ностальгирующих о распаде СССР, достигло максимума за десять лет. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой «Левада-центра».

Сожалеющих о распаде Советского Союза сейчас 66 %. При этом в 2017 году об этом говорили 58% опрошенных, а до этого в течение 10 лет показатель не поднимался выше 61%.

Реклама

Большинство ностальгирующих по Союзу – люди от 55 лет, хотя в последние два года такие настроения растут и среди молодежи 18–24 лет.

Главные причины, из-за которых россияне сожалеют о распаде СССР, это разрушение экономической системы (52%), потеря чувства принадлежности к великой державе (36%) и рост взаимного недоверия и ожесточенности (31%).

В 2017 году сообщалось, что число жалеющих о распаде СССР достигло максимума за восемь лет.