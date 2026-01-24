Размер шрифта
Румынский президент отверг идею референдума об объединении с Молдавией

Президент Румынии Дан отклонил идею референдума об объединении с Молдавией
Румынский президент Никушор Дан назвал «неуместной» идею проведения референдума об объединении с Молдавией. Его цитирует агентство Agerpres.

Политик подчеркнул, что этот вопрос касается прежде всего граждан Молдавии, которые сейчас выступают против этого предложения.

«Мы уважаем волю граждан Республики Молдова в отношении выбранных ими целей. Если в какой-то момент мнение изменится, мы будем действовать соответствующим образом», — сказал Дан.

Он добавил, что страна поддерживает стремление соседней республики вступить в Евросоюз.

На этой неделе министр иностранных дел Молдавии Михаил Попшой заявил, что власти не исключают объединение с Румынией после проведения референдума. Дипломат отметил, что «опасное приближение России» к границам республики может привести к необходимости рассмотреть этот вопрос.

Ранее в Совфеде возмутились словами Санду о присоединении Молдавии к Румынии.

