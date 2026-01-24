Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Культура

Бурунов назвал некоторых женщин глупыми: «Нам запретили чувствовать»

Актер Бурунов призвал мужчин не стыдиться слез
СТВ

Актер Сергей Бурунов назвал некоторых женщин глупыми из-за критики мужских слез. Его цитирует издание Super.

По словам Бурунова, мужчинам запрещают чувствовать, быть слабыми, плакать.

«Это только глупые женщины не любят. В мужских слезах нет ничего постыдного. Это и есть человечность, проявление силы, что ты перед человеком открываешься, что ты можешь перед ним заплакать, ты ему доверяешь», — заявил он.

До этого Сергей Бурунов рассказал «Газете.Ru» на премьере фильма «Комментируй это», что обращался к психологу. По его словам, раньше стеснялся обращаться за психологической помощью. Но позже он понял, что посещение психотерапевта является «цивилизованным подходом».

Ранее Сергей Дорогов раскрыл главную мечту Сергея Бурунова.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27700351_rnd_2",
    "video_id": "record::5ef0ec06-8ed7-44bb-b464-434e0622fbc8"
}
 
Теперь вы знаете
«Волшебная таблетка» блогеров: разбираемся, помогут ли похудеть хлорофилл и цитрат магния
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+