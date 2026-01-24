Бурунов назвал некоторых женщин глупыми: «Нам запретили чувствовать»

Актер Сергей Бурунов назвал некоторых женщин глупыми из-за критики мужских слез. Его цитирует издание Super.

По словам Бурунова, мужчинам запрещают чувствовать, быть слабыми, плакать.

«Это только глупые женщины не любят. В мужских слезах нет ничего постыдного. Это и есть человечность, проявление силы, что ты перед человеком открываешься, что ты можешь перед ним заплакать, ты ему доверяешь», — заявил он.

До этого Сергей Бурунов рассказал «Газете.Ru» на премьере фильма «Комментируй это», что обращался к психологу. По его словам, раньше стеснялся обращаться за психологической помощью. Но позже он понял, что посещение психотерапевта является «цивилизованным подходом».

