Звезда «Доктора Хауса» открыла для себя мир БДСМ

Американская актриса Оливия Уайлд призналась, что открыла для себя мир сексуальных БДСМ-практик во время съемок фильма Грегга Араки «Хочу заняться с тобой сексом». Об этом пишет Deadline.

Перед премьерой фильма на фестивале «Сандэнс» 41-летняя Уайлд призналась, что сценаристка Карли Шортино и ее подруги, практикующие фетиш на доминирование, помогли ей подготовиться к роли художницы Эрики Трейси — героини, которой также не чужды практики подчинения.

«Карли дала мне очень много информации о дом-сообществе. Она познакомила меня с удивительными людьми, которые привели меня в этот мир, позволили мне узнать о нем больше и еще больше зауважать людей, работающих на задворках этого мира. Это невероятно увлекательно», — заявила актриса.

Шортино также сотрудничала с Араки при работе над сериалом «А теперь — апокалипсис».

