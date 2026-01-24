Размер шрифта
Стармер в ходе переговоров с Трампом обсудил безопасность в Арктике

Стармер обсудил с Трампом «усиление безопасности» в Арктике
murattellioglu/Shutterstock/FOTODOM

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых обсуждалось «усиление безопасности» в Арктическом регионе. Об этом пишет РИА Новости.

Стармер подчеркнул, что данное направление является одним из ключевых приоритетов для британского правительства.

«Лидеры обсудили необходимость укрепления безопасности в Арктике, и премьер-министр заявил, что это один из абсолютных приоритетов его правительства», — отмечается в официальном сообщении.

Канцелярия британского премьера сообщила, что в ходе беседы с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Стармер заявил о готовности Лондона активно участвовать в обеспечении безопасности в Арктике.

До этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство готово обсуждать с США вопросы безопасности в Арктике, но не допустит нарушения своих «красных линий» в вопросе о Гренландии.

Ранее Стармер потребовал извинений от Трампа.

