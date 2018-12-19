Камчатской чиновнице вынесли замечание за сравнение пенсионера с животным

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Сотрудница подведомственного минфину Камчатки учреждения получит документально оформленное замечание из-за того, что сравнила пришедшего к зданию регионального правительства вооруженного пенсионера с животным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.

Представители администрации рассказали, что женщина работает программистом в КГБУ «Центр финансового обеспечения», который находится в ведомстве краевого минфина.

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«Принято решение привлечь сотрудницу к дисциплинарной ответственности в форме замечания», — рассказали в пресс-службе.

Подчеркивается, что замечание будет документально оформлено.

Ранее сообщалось, что камчатские власти решили расторгнуть трудовой договор с чиновницей, которая распространила в социальных сетях видеозапись с вооруженным пенсионером. На данном ролике сотрудница КГБУ находится за кадром и говорит, что с пенсионером следует поступить «как с животным» и лишить его сознания с помощью «дротика».