Камчатской чиновнице вынесли замечание за сравнение пенсионера с животным
Сотрудница подведомственного минфину Камчатки учреждения получит документально оформленное замечание из-за того, что сравнила пришедшего к зданию регионального правительства вооруженного пенсионера с животным. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу краевой администрации.
Представители администрации рассказали, что женщина работает программистом в КГБУ «Центр финансового обеспечения», который находится в ведомстве краевого минфина.
«Принято решение привлечь сотрудницу к дисциплинарной ответственности в форме замечания», — рассказали в пресс-службе.
Подчеркивается, что замечание будет документально оформлено.
Ранее сообщалось, что камчатские власти решили расторгнуть трудовой договор с чиновницей, которая распространила в социальных сетях видеозапись с вооруженным пенсионером. На данном ролике сотрудница КГБУ находится за кадром и говорит, что с пенсионером следует поступить «как с животным» и лишить его сознания с помощью «дротика».