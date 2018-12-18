Экс-главу «Правого сектора» во Львове нашли мертвым

На Украине бывшего главу радикальной организации «Правого сектора» (организация запрещена в России) во Львовской области Игоря Коцюрубу нашли с перерезанным горлом в городе Червоноград, сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, мужчина скончался в реанимации.

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Глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец сообщила, что обратилась к генпрокурору Украины, чтобы он взял дело под личный контроль.

Коцюруба был комендантом палаточного городка на Майдане. Весной 2014 года некоторое время возглавлял «Правый сектор» во Львовской области. До 2015 года руководил общественным формированием по охране правопорядка во Львове «Афганская сотня». Был председателем ветеранской организации и членом Народного Совета Украины.

«Правый сектор» — радикальная группировка, деятельность которой запрещена в России.