Полиция задержала десятки студентов в общежитии московского вуза

<img src="//img.gazeta.ru/files3/860/11610860/RIAN_3229454.HR.ru-pic905-895x505-89348.jpg">

Сотрудники полиции задержали несколько десятков студентов в ходе профилактических работ в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета имени Серго Орджоникидзе, передает РИА «Новости»

«Сегодня, 17 декабря в общежитии МГРИ-РГГРУ, расположенном по адресу улица Волгина, дом 8, корпус 1, МВД совместно с Росгвардией проводились профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений. В ходе проведения мероприятий обнаружены и изъяты наркотические средства, травматическое оружие», — говорится в сообщении на сайте вуза.

Реклама

Отмечается, что большая часть задержанных — студенты из Ингушетии. Студентов отвезли в ОМВД «Обручевский» и «Зюзино». Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров поручил постоянному представительству Ингушетии при президенте России заняться установлением обстоятельств задержания студентов из республики. Как рассказали в постпредстве, студенты могли быть задержаны после поступления в полицию заявления от студента из Таджикистана о том, что молодые люди из Ингушетии якобы избили его и выстрелили из травматического пистолета.

Вечером полиция отпустила всех задержанных студентов.