Диетологи посоветовали россиянам не есть десерт в новогоднюю ночь

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Заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева рассказала, как сделать новогоднее застолье наиболее безопасным для организма. Об этом сообщает агентство «Москва».

По словам Бурляевой, в меню нужно включить одно горячее мясное или рыбное блюдо, а в качестве гарнира лучше приготовить свежие или паровые овощи. Употребление алкоголя следует ограничивать.

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«Сладкое, десерт, следует однозначно оставить на первую половину дня, на утро», — сказала Бурляева.

Она также посоветовала после угощения прогуляться 30-40 минут на свежем воздухе и поиграть в активные игры.

Ранее в Минздраве призвали россиян не ограничивать себя в еде в Новый год.