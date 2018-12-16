Стало известно состояние пострадавших при аварии Ми-8 под Томском

При аварии с вертолетом Ми-8 в Томской области пострадали пять человек, сообщает пресс-служба областной администрации.

Уточняется, что четыре человека получили легкие травмы, пятый пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Среди пострадавших два жителя Томска, а также жители Новосибирска, Колпашева и Кедрового.

Вертолет с 25 людьми на борту совершил жесткую посадку под Томском. При заходе на посадку у вертолета сломалось шасси, после чего он завалился набок.