Кот проехал через половину Канады в посылке

Кот Балу по ошибке проехал через половину Канады в посылке, передает телеканал CTV News.

Сообщается, что кот залез в посылку и был отправлен своей хозяйкой Жаклин Лейк из провинции Новая Шотландия в Монреаль.

Лейк решила, что ее любимец потерялся, и все выходные искала Балу в окрестностях дома, пока ей не позвонили из курьерской службы и не спросили, отправляла ли она кота по почте.

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Сообщается, что кот каким-то образом смог выбраться из запечатанной посылки и перелезть в кабину водителя.

Как отмечается, Балу в результате своего путешествия не пострадал и был доставлен к хозяйке волонтерской службой.

Ранее сообщалось, что Джулиан Ассанж отказался от кота из-за угроз.