СК начал проверку после взрыва газа в вологодской пятиэтажке
Следователи начали проверку по факту взрыва бытового газа и гибели хозяйки квартиры в жилом доме в Вологде. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.
В ведомстве добавили, что из-за взрыва с последующим возгоранием жители дома эвакуированы и размещаются в помещениях ближайшей школы.
«Следователи детально разберутся во всех обстоятельствах произошедшего и примут все необходимые меры к установлению лиц, чьи действия привели к произошедшему и повлекли тяжкие последствия», — говорится в сообщении пресс-службы.
Как отмечается, на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, сотрудники МЧС и полиции, эксперты и другие специалисты.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в Вологде разрушена квартира.