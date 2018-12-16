СК начал проверку после взрыва газа в вологодской пятиэтажке

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Следователи начали проверку по факту взрыва бытового газа и гибели хозяйки квартиры в жилом доме в Вологде. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте управления Следственного комитета (СК) России по региону.

В ведомстве добавили, что из-за взрыва с последующим возгоранием жители дома эвакуированы и размещаются в помещениях ближайшей школы.

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«Следователи детально разберутся во всех обстоятельствах произошедшего и примут все необходимые меры к установлению лиц, чьи действия привели к произошедшему и повлекли тяжкие последствия», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отмечается, на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты, сотрудники МЧС и полиции, эксперты и другие специалисты.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газа в Вологде разрушена квартира.