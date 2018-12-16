В результате взрыва газа в Вологде разрушена квартира

<img src="//img.gazeta.ru/files3/570/11705570/RIAN_3004085.HR-pic905-895x505-31136.jpg">

В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Вологде разрушена одна квартира, соседняя получила повреждения, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

В МЧС рассказали, что в квартире обрушилось потолочное перекрытие, но пожара на месте взрыва нет.

Реклама

Также заместитель мэра Вологды Алексей Никитин на месте происшествия сообщил, что всех жильцов эвакуируют, в настоящее время решается вопрос о расселении людей из поврежденного взрывом дома.

«Дом не старый, кирпичный, двухподъездный. Сколько всего жильцов, год постройки — вся информация сейчас выясняется», — добавил Никитин.

Он уточнил, что на данный момент известно об одной погибшей женщине и еще шести пострадавших.

Ранее сообщалось о семерых пострадавших.