Протестующие с песнями прорвали кордон полиции в Париже
Протестующие против повышения цен на топливо в Париже прорвали кордон полицейских на Елисейских полях и вышли на проезжую часть, передает ТАСС.
Сообщается, что протестующие прорвали кордон полицию распевая Марсельезу и развернув национальные флаги над головой.
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Отмечается, что они перевернули несколько мусорных контейнеров и скандируют требования отставки президента страны.
Ранее сообщалось, что обнаженные активистки присоединились к «желтым жилетам».
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