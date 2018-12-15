Протестующие с песнями прорвали кордон полиции в Париже

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Протестующие против повышения цен на топливо в Париже прорвали кордон полицейских на Елисейских полях и вышли на проезжую часть, передает ТАСС.

Сообщается, что протестующие прорвали кордон полицию распевая Марсельезу и развернув национальные флаги над головой.

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Отмечается, что они перевернули несколько мусорных контейнеров и скандируют требования отставки президента страны.

Ранее сообщалось, что обнаженные активистки присоединились к «желтым жилетам».

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