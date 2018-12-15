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Константинопольский патриарх Варфоломей прибыл на Объединительный собор в Киев, передает «UA: Перший».

По данным телеканала, он выступает в качестве почетного гостя.

«Оргкомитет не сообщил ранее, что предстоятель Константинопольской церкви прибудет в эти дни в Киев», — говорится в сообщении.

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Подчеркивается, что это первая «неожиданность» Объединительного собора.

На мероприятие также приехал президент Украины Петр Порошенко.

Ранее сообщалось, что в РПЦ назвали «трагифарсом» сбор людей в поддержку Объединительного собора.