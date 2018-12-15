В РПЦ назвали «трагифарсом» сбор людей в поддержку Объединительного собора

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Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал сбор людей у собора Святой Софии в Киеве, где пройдет Объединительный собор. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, туда якобы привезли зависимых от государства украинцев.

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«Украинская власть свезла в Киев «бюджетников» для поддержки «объединительного собора». Между тем привезенные люди либо не понимают, в чем дело, либо даже выступают за Блаженнейшего митрополита Онуфрия, который ни на каком соборе не появится. Трагифарс!», — заявил Легойда.

Ранее появилась информация о том, что киевская полиция усилила охрану перед Объединительным собором.