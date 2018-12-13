Киевский патриархат выбрал кандидата на пост предстоятеля «новой церкви»

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Собор канонически непризнанной православной церкви Киевского патриархата выбрал ставленника главы КП Филарета как кандидата на пост предстоятеля «новой украинской церкви». Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о митрополите Переяславском и Белоцерковском Епифании.

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Как отмечается, его кандидатуру поддержали около 30 архиереев.

При этом КП может сменить кандидата перед Объединительным собором.

Ранее сообщалось, что Филарет пригрозил сорвать Объединительный собор.