Устроивший стрельбу в Страсбурге захватил такси и скрылся

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В Страсбурге мужчина, устроивший стрельбу в центре города, скрылся с места происшествия на захваченном такси. Об этом сообщает BFM.

По словам источников телеканала, с рождественского рынка подозреваемый скрылся на захваченном такси.

«Водитель сообщил полиции, что мужчина ранен», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что утроивший стрельбу был ранен одним из военных в ходе операции по задержанию.

Ранее власти Франции уточнили число пострадавших при стрельбе в Страсбурге.

Стрельба на рождественской ярмарке в центре Страсбурга произошла вечером 11 декабря. В результате произошедшего, по подтвержденной информации, погибли два человека, еще 12 получили ранения.

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