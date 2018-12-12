Устроивший стрельбу в Страсбурге захватил такси и скрылся
В Страсбурге мужчина, устроивший стрельбу в центре города, скрылся с места происшествия на захваченном такси. Об этом сообщает BFM.
По словам источников телеканала, с рождественского рынка подозреваемый скрылся на захваченном такси.
«Водитель сообщил полиции, что мужчина ранен», — говорится в сообщении.
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Уточняется, что утроивший стрельбу был ранен одним из военных в ходе операции по задержанию.
Ранее власти Франции уточнили число пострадавших при стрельбе в Страсбурге.
Стрельба на рождественской ярмарке в центре Страсбурга произошла вечером 11 декабря. В результате произошедшего, по подтвержденной информации, погибли два человека, еще 12 получили ранения.
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