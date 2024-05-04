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В Евросоюзе назвали страны-лидеры по уровню жизни к 2029 году

Bloomberg: Словения и Польша к 2029 году обгонят по уровню жизни юг Европы

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Christoph Soeder/AP

Бывшие страны социалистического блока, вошедшие в Евросоюз после распада СССР, в ближайшие пять лет обойдут по уровню жизни Южную Европу, пишет Bloomberg.

Согласно последним прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), доход на душу населения в Словении превысит аналогичный показатель в Италии к 2029 году с учетом покупательной способности — $65 тыс. ВВП на душу населения. Близкие результаты покажут Литва и Польша. Между тем показатель в Испании опустится до порядка $60 тыс.

Такой быстрый прогресс стран Восточной Европы произошел за счет роста производства благодаря иностранным инвестициям, а также доступу к рынку и фондам ЕС, пишет издание. Для сравнения: на момент вступления Словении, Польши и Литвы в блок в 2004 году разрыв по показателю уровня жизни был практически двукратным.

До этого аналитики подсчитали, что в 2025 году Великобритания превратится в самую слабую экономику «Большой семерки».

Ранее были названы две экономики Евросоюза, которые сдерживают восстановление блока.

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