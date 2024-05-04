Полиция Израиля усилила меры безопасности в Иерусалиме

Израильская полиция усилила меры безопасности возле Старого города в Иерусалиме в связи с тем, что в храме Гроба Господня ожидается чудо схождения Благодатного огня. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что множество верующих находятся у входа в Старый Город. Полицейские еще не пускают паломников на закрытую территорию.

До этого сообщалось, что делегация Фонда Андрея Первозванного (ФАП) вошла в храм Гроба Господня в Иерусалиме, где ожидается сошествие Благодатного огня.

3 мая российская делегация встретилась с патриархом Иерусалимским Феофилом III и получила благословение перед осуществлением миссии по доставке огня в Россию. Ожидается, что Благодатный огонь будет доставлен в Москву в ночь на 5 мая – на пасхальное патриаршее богослужение в столичный храм Христа Спасителя. Зажженные от него лампады будут переданы в 15 храмов Москвы, список которых доступен на сайте ФАП.

Представители епархий Русской православной церкви будут ждать огонь в московском аэропорту «Внуково 3», чтобы отвезти его в десятки городов России.

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