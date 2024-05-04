В Закарпатье произошел конфликт со стрельбой у местного военкомата

В Закарпатье между сотрудниками территориального центра комплектования и местными цыганами произошел конфликт. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инсайдер UA».

По данным украинского издания, цыгане приехали в военкомат и заблокировали выезд из него. Они утверждали, что представители призывного пункта хотели мобилизовать их односельчанина, который не подлежит мобилизации из-за болезни. На видео, опубликованном изданием, слышны выстрелы, а также видно как люди разбегаются в панике.

В конце апреля на западе Украины неизвестные напали на сотрудника местного территориального центра комплектования (военкомата), из-за чего военному пришлось открыть огонь. Инцидент произошел неподалеку от села Черногузы Черновицкой области.

По информации ТЦК, автомобиль работника военкомата оказался заблокирован, а к мужчине были применены физическая сила и угрозы. С целью защиты собственной жизни и здоровья он выстрелил в землю, не причинив увечий нападавшим.

В конце марта на Украине в городе Светловодск Кировоградской области неизвестный бросил два «коктейля Молотова» в здание военкомата.

Ранее на Украине сотрудники военкомата задержали мужчину и бросили в лесу.