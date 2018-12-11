Начальник ГУ МВД по противодействию экстремизму подал в отставку
Начальник Главного управления МВД по противодействию экстремизму Тимур Валиулин попросил освободить его от занимаемой должности, сообщил источник в правоохранительных органах, передает ТАСС.
«Генерал-майор Тимур Валиулин, возглавляющий ГУ МВД по противодействию экстремизму, действительно, подал в отставку. Его рапорт удовлетворен, но назначаются и снимаются с таких должностей только указом президента», — рассказал источник.
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Он не смог уточнить, был ли подписан указ об отставке Валиулина.
Тимур Валиулин был назначен начальником главного управления по противодействию экстремизму МВД России в 2012 году.