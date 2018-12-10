В Осло вручили Нобелевскую премию мира

В Осло прошла церемония вручения Нобелевской премии мира. Трансляция велась на сайте Нобелевского комитета.

В этом году ее были удостоены гинеколог из Конго Денис Муквеге, помогающий жертвам групповых изнасилований, и Надя Мурад — побывавшая в плену «Исламского государства» (организация запрещена в России) иракская правозащитница, которая привлекает внимание к жертвам сексуального насилия.

Ранее сообщалось, что они получили награду за свои усилия, направленные на прекращение использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов.