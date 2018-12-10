Москвичей предупредили о плохой видимости из-за тумана

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В центре погоды «Фобос» предупредили, что в понедельник, 10 декабря, в столице ожидается ухудшение видимости из-за тумана. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

По данным синоптиков, погода будет определяться влиянием теплого сектора атлантического циклона.

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«…в Москву придет оттепель и слякоть с небольшими локальными осадками, высокой вероятностью очаговых туманов и ухудшением видимости до 500 м», — говорится в сообщении.

Уточняется, что температура в городе будет на пять градусов превышать климатическую норму, а сугробы уменьшатся до 15 м.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье до утра понедельника, 10 декабря, в связи с гололедом.