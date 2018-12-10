«Ангарского маньяка» приговорили ко второму пожизненному сроку

Суд в Иркутске приговорил бывшего милиционера Михаила Попкова к пожизненному заключению за 59 убийств. Об этом сообщает ТАСС.

«По совокупности преступлений путем сложения наказаний окончательно назначить Попкову Михаилу Викторовичу наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — сказал судья.

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В 2015 году экс-милиционера также приговорили к пожизненному сроку. Его признали виновным в убийстве 22 женщин и нанесении тяжких телесных повреждений еще двум.

Ранее сообщалось, что «Ангарского маньяка» обвинили в 60 новых убийствах.