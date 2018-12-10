На Ставрополе произошел взрыв газа, пострадали пожарные

На Ставрополе во время тушения пожара взорвался газовый баллон, в результате происшествия пострадали пожарные. Об этом сообщаеь РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Отмечается, что взрыв газа произошел в ходе тушения пожара в гараже. Площадь возгорания составляла 24 квадратных метра.

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«При подаче ствола на тушение пожара произошел взрыв газового баллона, который находился в гараже. В результате взрыва пострадало трое пожарных, которые госпитализированы в городскую больницу краевого центра», — сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что в Орловской области в результате пожара погибли женщина и ребенок.