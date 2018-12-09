У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2
У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
«Эпицентр землетрясения находился на глубине более 46 километров в 91 км к северо-западу от населенного пункта Бенкулу», — говорится в сообщении.
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По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
Как отмечается, угроза цунами не объявлялась.
Ранее сообщалось, что у берегов Новой Каледонии произошло землетрясение магнитудой 5,9.