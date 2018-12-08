Figaro: в преддверии акции «желтых жилетов» в Париже задержали 278 человек

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Утром 8 декабря перед началом протеста «желтых жилетов» в Париже полиция проводит превентивные задержания возможных участников акции. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

Сообщается, что правоохранители начали проверки в Париже и по состоянию на 8.40 по местному времени (10.40 мск) задержаны 278 человек.

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По данным издания, полицейские разыскивают всех, кто желает отправиться на Елисейские поля или на площадь Бастилии, конфисковывают все, что может быть использовано при беспорядках: лыжные и плавательные очки, шлемы, оборудование для слезоточивого газа.

Как отмечается, дюжина бронеавтомобилей национальной жандармерии была развернута в Париже 8 декабря, также на площадь Бастилии уже прибыли танки, полиция была замечена на местах возможных беспорядков еще около 7.00 по местному времени (9.00 мск).

Ранее сообщалось, что в Париже закроют Эйфелеву башню.