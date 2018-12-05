СК возбудил дело по факту гибели людей при взрыве гранаты в Подмосковье

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Главное Следственное управление Следственного комитета России по Московской области сообщило на своем сайте о возбуждении уголовного дела по факту смерти трех человек при хлопке гранаты в квартире жилого дома в городе Куровское.

«Предварительно установлено, что погибшие вели асоциальный образ жизни, накануне один из мужчин лесополосе города Куровское нашел в боевую гранату, которую решил продемонстрировать знакомым в ходе совместного распития спиртных напитков», — говорится в тексте официального сообщения.

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Отмечается, что уголовное дело было возбуждено в соответствии с ч. 3 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и ч. 1 ст. 222 УК России (незаконное приобретение и хранение боеприпасов).

Ранее сообщалось об увеличении числа погибших при взрыве гранаты в доме в Подмосковье.