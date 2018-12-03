Москвичам пообещали сильные морозы

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В Москве на выходных ожидаются сильные морозы, передает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, температура воздуха опустится до -11°С.

«В течение рабочей недели погода будет меняться. В начале недели у нас ожидается температура с отрицательными значениями и в ночное, и в дневное время. В середине недели к нам придет оттепель, а в конце недели морозы вновь будут усиливаться», — сказала Позднякова.

Ранее сообщалось, что москвичам пообещали потепление и мокрый снег.