Москвичам пообещали сильные морозы
В Москве на выходных ожидаются сильные морозы, передает РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.
По ее словам, температура воздуха опустится до -11°С.
«В течение рабочей недели погода будет меняться. В начале недели у нас ожидается температура с отрицательными значениями и в ночное, и в дневное время. В середине недели к нам придет оттепель, а в конце недели морозы вновь будут усиливаться», — сказала Позднякова.
Ранее сообщалось, что москвичам пообещали потепление и мокрый снег.