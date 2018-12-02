В Тбилиси задержали пятерых украинцев

В Тбилиси в результате спецоперации задержали пятерых граждан Украины. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2».

По данным телеканала, украинцы планировали принять участие в митинге оппозиционной партии «Единое национальное движение». Среди них мог быть бывший грузинский военный Лука Чхетия, который последние несколько лет жил на Украине и входил в состав так называемого добровольческого батальона «Донбасс».

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Официальных комментариев о задержании украинцев от правоохранительных органов Грузии к настоящему моменту не поступало.

Ранее сообщалось, что суд в Крыму арестовал всех украинских военнослужащих, нарушивших российскую границу.