В московском метро неизвестный напал на женщину с ножом

Вечером 1 декабря на станции метро «Лубянка» неизвестный напал на женщину с ножом, после чего скрылся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московского главка полиции.

Отмечается, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса (причинение тяжкого вреда здоровью).

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«Неизвестный нанес множественные проникающие колото-резаные ранения живота, головы, лица и конечностей женщине 1982 года рождения, неработающей. Она госпитализирована в реанимационное отделение больницы», — сообщили в пресс-службе.

Обстоятельства произошедшего выясняются.